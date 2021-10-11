Новые винодельческие сады в Приморье займут до 1800 гектаров

Фото: пресс-служба правительства Приморья

Предпринимателей Приморья приглашают инвестировать в винодельческий комплекс в Партизанском районе. Он подразумевает и развитие агротуризма: любой желающий сможет приехать в комплекс, ознакомиться с культурой виноделия, попробовать и купить что-то из продукции. На данный момент оформлен участок в 333 гектара – на нем уже растет первый виноград.

Для дальнейшего обустройства всего кластера, подчеркнули в пресс-службе правительства края, потребуется до 200 миллионов рублей. К слову, для каждого заинтересованного минимальный размер инвестиции – от 1,5 миллиона. Участок в 333 гектара его владелец, индивидуальный предприниматель Игорь Драбязг, планирует расширить еще на 1500 гектаров. На нем будут культивировать актинидию, лимонник, производить соки.

- Реализация проекта подразумевает несколько этапов. В первую очередь, мы намерены приобрести спецтехнику, навесное оборудование, обеспечить транспортную инфраструктуру. Далее будет обустроено жилье для работников. Следом планируется возвести завод по переработке сырья. Финальный этап – развитие сельского экологического туризма. В итоге на производстве будет создано 118 новых рабочих мест, сотрудников мы намерены набирать из местных жителей, - рассказал предприниматель пресс-службе правительства.

Поэтапно будет создан и маршрут для агротуризма. Он подразумевает, что любой желающий гость сможет ознакомиться с культурой виноделия и приобрести продукцию.

Проекту помог центр «Мой бизнес» - Регцентр инжиниринга разработал программу модернизации производства. Поддержку оказало и Инвестиционное агентство Приморья:

- В Инвестиционном агентстве Приморского края предпринимателю в формате “одного окна” помогли принять участие в питч-сессии на площадке Восточного экономического форума. Также специалисты агентства прорабатывают вопрос снижения арендной платы за участок, - рассказали в пресс-службе правительства.

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