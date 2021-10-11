Два приморца умерли от коронавируса 11 октября

Оперативные данные на 11 октября Фото: Олег ЗОЛОТО

Новые данные по Covid-19 в Приморье опубликовал оперативный штаб региона. По состоянию на 11 октября заболели еще 216 человек, всего с начала пандемии заразу подхватили 71 290 жителей края.

Выздороветь за последние сутки сумели всего 68 пациентов больниц, это на 148 меньше, чем накануне. Всего же с болезнью справились 63 503 приморца.

Скончались от ковида два человека за сутки, всего же болезнь унесла жизни 1 187 заболевших.

Всего сейчас на лечение находится 6 600 приморцев.

В Приморье продолжается вакцинация населения. Хотя бы одним компонентом привиты 430 421 житель региона. Это около 22,9% от всех проживающих на территории края, при этом надо привить 80% населения, чтобы создать коллективный иммунитет.

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