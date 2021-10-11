Президент РФ поручил обеспечить проведение «Детей Азии» в Приморье

Из архива КП Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Поручение президента РФ Владимира Путина о проведении спортивных игр «Дети Азии» в Приморье появилось на сайте Кремля. Международные игры в этом году объединят участников из 45 стран, для этого организуют 10 площадок.

Согласно документу, обеспечение мероприятия лежит на ответственности Правительства РФ и правительства Приморья. Доклад по реализации президент ждет до 10 декабря 2021 и 20 сентября 2022 года.

Международные спортивные игры «Дети Азии» учреждены и впервые проведены в Якутии в 1996 году в честь столетия современного олимпийского движения. Соревнования проходят летом каждые четыре года и включают более 20 видов спорта. Мероприятие под патронажем ЮНЕСКО и Международного олимпийского комитета.

Напомним, в 2020 году событие отменили из-за угрозы коронавирусной инфекции.

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