В Приморье сотрудница Росгвардии выиграла автомобиль за прививку от Covid-19

Фото: пресс-служба Росгвардии Приморья

В Приморье разыграли сертификаты на 5 машин и 2 кавартиры среди привитых жителей края – одной из победительниц стала сотрудница Росгвардии Мария Дземина. Теперь ей предстоит самое сложное – выбор автомобиля.

Номинал выигранного сертификата составил 1 миллион рублей – Мария сможет купить машину на эту сумму.

Дземина – сержант полиции и инспектор вневедомственной охраны Приморского края. Уже почти три года Мария контролирует службу на постах и патрулях, в том числе на защищенных особо важных объектах, как ВДЦ «Океан».

- До сих пор не верю в свою победу. Я, конечно, рада, но считаю, что это не самое важное, так как в нынешней ситуации главное – свое здоровье, здоровье семьи и окружающих», - сказала инспектор.

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