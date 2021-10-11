Сотрудники «Восточного Порта» и волонтеры провели субботник во Врангеле

Фото: АО «Восточный Порт»

«Восточный Порт» провел субботник на территории популярных общественных мест Врангеля – парка Победы и сквера им. Геннадия Жебелева. К акции присоединились волонтеры Фонда «Восточный Порт», большинство из которых – учащиеся средних школ микрорайона Находки. Мероприятие прошло в рамках экологического просветительского проекта «Экомарафон», ставшего доброй традицией для портовиков и местного населения.

Под ритмы музыки участники экологического десанта привели в порядок рекреационные зоны, убрали мусор с газонов и аллей, очистили от надписей вандалов малые архитектурные формы, заменили на лавочках части сломанных конструкций. По сложившейся доброй традиции организаторы мероприятия вручили его участникам памятные подарки и сувениры с символикой «Экомарафона».

Фото: АО «Восточный Порт»

«Экомарафон» – добрая традиция для «Восточного Порта», его сотрудников, волонтеров и жителей Врангеля. В 2021 году «Экомарафон» проводится в 7-й раз подряд – проект стартовал уже в начале весны во Врангеле, когда сотрудники «Восточного Порта» присоединились к масштабному всекраевому субботнику. С марта по август работники предприятия, волонтеры Фонда и жители поселка приняли участие в серии масштабных экологических акций по уборке и высадке зеленых насаждений во Врангеле, на побережье пляжа Прикумск и в лагере «Шепалово». Одним из знаковых событий «Экомарафона-2021» стала поддержка «Восточным Портом» инициативы властей и общественных организаций Находки по строительству во Врангеле муниципального Центра по работе с безнадзорными животными.

– Бережное отношение к природе нужно воспитывать всем обществом. Необходимо помнить о формировании экологического мировоззрения в целом. На это и направлен наш проект «Экомарафон», – отмечает управляющий директор АО «Восточный Порт», Президент Фонда «Восточный Порт» Вадим Байбак. – Это – одно из самых массовых мероприятий по сохранению окружающей среды, проводимых в Приморье. За семь лет в нем приняли участие тысячи неравнодушных жителей Врангеля и Находки, портовиков, школьников, волонтеров. Главной целью «Экомарафона» является привлечение, в первую очередь молодежи, к охране окружающей среды и ее приумножению. Поэтому все вместе, я уверен, мы сделаем лучше и красивее нашу малую родину.

Фото: АО «Восточный Порт»

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