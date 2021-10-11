Жительница Приморья заплатит 3 миллиона за грунт на сельском участке

Гравием дачница покрыла сельскохозяйственный участок Фото: Евгения ГУСЕВА

Сотрудники Россельхознадзхора Приморья выписали штраф жительнице села Утесное в Уссурийском ГО. Почти гектар земли на своем участке она отсыпала грунтом (пескогравием). Слой в 20 сантиметров гравия нарушил плодородность почвы – сотрудники провели агрохимический анализ.

Жительница – собственница участка, однако, по информации Россельхознадзора, разрешения на работы у нее не было: как на проект рекультивации, так и на перевод участка из сельскохозяйственного в другую категорию.

После этого управление обратилось в Уссурийский районный суд с заявлением о взыскании 3 млн 185 тысяч рублей в бюджет УГО в счет возмещения вреда, причиненного почвам как объекту окружающей среды. Суд удовлетворил иск.

Женщина решение суда пыталась обжаловать, однако вышестоящий суд не прислушался к обвиняемой.

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