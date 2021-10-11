Специалисты ДРСК провели занятия в ВДЦ «Океан» в рамках профильной смены РусГидро «Энергия старта»

Фото: ВДЦ «Океан»

Сотрудники Приморских электрических сетей (филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», входит в Группу РусГидро) провели практические обучающие занятия по электробезопасности для участников профильной смены Группы РусГидро «Энергия старта» во Всероссийском детском центре «Океан».

На занятиях по электробезопасности специалисты приморского филиала ДРСК обсудили со старшеклассниками правила электробезопасности. Ознакомили с порядком действий при обнаружении оборванного или оголённого провода. Объяснили значения предупреждающих знаков на электрооборудовании, рассказали о возможных последствиях самовольного проникновения на энергообъекты, а также почему нельзя разводить костры, заниматься рыбалкой и устраивать пикники рядом с линиями электропередачи. Школьникам были продемонстрированы специальные средства защиты, которыми пользуются энергетики в своей работе: каски, диэлектрические перчатки и указатели напряжения.

Занятия по электробезопасности прошли в игровом формате с выполнением определённых заданий, в том числе, и на оказание первой помощи пострадавшим от воздействия электрического тока на примере специализированного манекена.

Фото: ВДЦ «Океан»

ДРСК уже не первый год принимает активное участие в профильной смене РусГидро «Энергия старта», а подобные занятия по электробезопасности, проводимые в рамках смены, и личные встречи с детьми способствуют предупреждению несчастных случаев, связанных с электричеством.

В этом году в «Энергии старта» принимают участие 45 школьников, прошедших предварительных отбор. В течение смены на занятиях, которые проводят эксперты Группы РусГидро школьники узнают о принципах функционирования энергосистемы России, особенностях технологического устройства различных энергетических предприятий и профессии энергетика.

РусГидро выступает партнером ВДЦ «Океан» с 2016 года, за это время профильные мероприятия компании посетили более 1 000 школьников. Смена «Энергия старта» проходит в «Океане» с 2018 года.

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