Работников более 20 отраслей в Приморье обяжут вакцинироваться от Covid-19

Из архива КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Приморье вводят обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Краевой Роспотребнадзор обязал привиться работников более 20 отраслей – в ином случае к очной работе сотрудника не допустят. Сделать это необходимо до 11 ноября.

Как сообщили «КП-Владивосток» в пресс-службе правительства Приморья, речь идет о педагогах и учителях, сотрудникам медицинской сферы, соцзащиты, обслуживания, транспорта, культуры и спорта, сотрудников музеев, точек торговли, общественного питания, гостиничных комплексов и тех, кто работает с детьми. Привиться необходимо также работникам ремонта, техобслуживания, клининга, почтовых связей, парикмахерских, прачечных и химчисток, и, конечно, всем госслужащим.

Более того, защищенным от коронавируса должны быть работники пищепрома, рыболовства, терминалов хранения, ЖКХ, энергетики и промышленных предприятий.

До 15 ноября нужно сделать первую прививку, второй компонент сотрудник должен получить до 15 декабря 2021 года. То есть, с 11 ноября на «удаленку» переведут тех, кто не получил даже первой прививки, а с 15 декабря будут переведены на заочную форму или отстранены те, кто не получил второй компонент. Если у сотрудника есть противопоказания, то постановление его не затронет.

Решение принято исходя из низкого темпа вакцинации в крае и высокого – у заболеваемости. Подробнее - в обзоре КП.

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