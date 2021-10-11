VLADIVOSTOK MARKETING FORUM – главное мероприятие про продажи и маркетинг во Владивостоке

23 октября во Владивостоке пройдет бизнес-форум, участниками которого станут около 200 владельцев малого и среднего бизнеса, руководителей отделов продаж и маркетологов.

В течение десяти часов ведущие спикеры-практики будут делиться опытом, рассказывать о федеральных кейсах и отвечать на вопросы.

Среди них:

• Никита Прохоров – бизнес-тренер, руководитель Reputation Lab, интернет-технолог;

• Павел Борисов – менеджер по стратегическому развитию «Одноклассники»;

• Эд Чечерин – CEO и основатель DREAM BIG CONSULTING, экс-директор по маркетингу Black Star Burger;

• Майкл Бородин – YouTube-продюсер.

Специалисты расскажут о трендах и инструментах маркетинга 2021, автоматизации воронки продаж, креативном контенте, факторах увеличения среднего чека и о многом другом.

Подробнее: VLADIVOSTOK MARKETING FORUM / 23-24 октября (vladconf.ru)

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