Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Владивосток11 октября 2021 9:37

С ноября во Владивостоке цена за проезд в автобусе будет разниться из-за способа оплаты

Точные тарифы и даты введения новой меры пока не известны
Руслан НОВИКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Из архива КП

Из архива КП

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке в ноябре планируют ввести дифференцированный тариф за проезд в общественном транспорте – то есть, цена будет разной в зависимости от того, картой или наличными произведена оплата.

Пока неизвестно, повысят ли текущие тарифы в связи с нововведением. Как сообщили в пресс-службе мэрии корреспонденту «КП-Владивосток», неизвестно также, когда мера будет введена – власти обдумывают меру.

В любом случае после принятия решения ввести дифференцированный тариф, соответствующее постановление должен будет подписать глава Владивостока.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03