С ноября во Владивостоке цена за проезд в автобусе будет разниться из-за способа оплаты

Из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке в ноябре планируют ввести дифференцированный тариф за проезд в общественном транспорте – то есть, цена будет разной в зависимости от того, картой или наличными произведена оплата.

Пока неизвестно, повысят ли текущие тарифы в связи с нововведением. Как сообщили в пресс-службе мэрии корреспонденту «КП-Владивосток», неизвестно также, когда мера будет введена – власти обдумывают меру.

В любом случае после принятия решения ввести дифференцированный тариф, соответствующее постановление должен будет подписать глава Владивостока.

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