До 3 миллионов рублей дадут жителям Приморья на улучшение инфраструктуры

Приморцев приглашают поучаствовать в улучшении инфраструктуры в крае. Фото: Игорь Новиков/правительство Приморья.

Вторая часть конкурса «Твой проект», благодаря которому любой житель Приморья может получить деньги на воплощение своей идеи по улучшению инфраструктуры родного города или села, стартует уже в октябре. Тематика широкая: благоустройство, культура, спорт, водоснабжение и водоотведение, уличное освещение, объекты для общественных мероприятий, детские, дорожные объекты. Главное условие - инициативу нужно реализовать в 2022 году.

По сути, гражданам предлагают самим решать, как и на что тратить бюджетные деньги. На первый этап было заявлено 860 инициатив, после голосования по муниципалитетам были отобраны 87 победителей, то есть каждый десятый проект. И к данному моменту 33 уже реализовали. Это новые спортивные и детские площадки, отреставрированные памятники, модернизированные системы водоснабжения, освещение общественных территорий и улиц, благоустройство дворов и многое другое.

– Мы получаем много положительных откликов от инициаторов идей и просто приморцев, которые увидели, что благодаря их неравнодушию территория может преобразиться. Сейчас мы запускаем второй конкурс и надеемся, что получим еще больше предложений от граждан, которые сделают жизнь в Приморье лучше, – подчеркивает инициатор механизма инициативного бюджетирования в Приморье, председатель Правительства региона Вера Щербина.

Как отмечают в министерстве финансов региона, на реализацию каждой идеи может быть направлено до 3 миллионов рублей в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды». Он должен быть экологичным, не противоречить планам благоустройства населенного пункта, а также ориентированным на большое количество благополучателей. И чтобы можно было воплотить его до конца 2022 года.

Так что если вы житель Приморья не моложе 14 лет, подавайте свои заявки с 25 октября на Портале инициативного бюджетирования Приморья в разделе «Твой проект». Прием заявок завершится 7 ноября.

Победителей отберут путем открытого голосования.