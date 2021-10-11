Застройщик на Жигура во Владивостоке пообещал благоустроить сквер за свой счет

Территорию рядом с новым ЖК благоустроят. Фото: Максим Долбнин/Администрация Владивостока.

Власти Владивостока пытаются научить застройщиков жить по-новому: заранее рассказывать жителям о своих планах, а не ставить перед фактом, договариваться, идти навстречу, заботясь не только о новых квадратных метрах, но и о комфортной городской среде. Так, глава города Константин Шестаков встретился с представителями ООО СЗ «ИСК Система», которое строит жилой комплекс в районе улицы Жигура, а точнее ул. Марченко, 6.

Здесь хотят построить несколько многоэтажных домов, плюс выделяется порядка 2,5 тысяч квадратных метров на благоустройство. Что именно нужно жителям, об этом и шла речь на встрече.

В первоначальном проекте будущего общественного пространства, который представил один из топменеджеров застройщика Сергей Конопкин, предполагалось использовать часть территории под парковку. Константин Шестаков с этим не согласился и предложил рассмотреть вариант без автомобилей.

– Хотелось бы видеть на этом месте пространство для отдыха, прогулок, тем более что в строящихся домах предполагается подземная парковка на 90 машиномест, – подчеркнул глава города.

Константин Шестаков рекомендовал учесть при разработке нового проекта проложенные транзитные пути движения пешеходов. А также по-максимуму сохранить имеющиеся деревья и высадить новые. Застройщик пообещал, что все пожелания обязательно будут учтены, а в новом сквере появится подходящие для нашего климата белая акация, сирень и дерен белый «Сибирика». Все расходы на благоустройство сквера застройщик берет на себя.

На месте строительства побывал глава Владивостока. Фото: Максим Долбнин/Администрация Владивостока.

Ранее, на встрече с городскими застройщиками, Константин Шестаков обозначил свою позицию максимально понятно: «Мы все заинтересованы в одном – чтобы город активно развивался, шло масштабное жилищное строительство, поэтому готовы и дальше искать пути эффективного взаимодействия».

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