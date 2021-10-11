«А был ручеек через дорогу». После дождей река в Приморье показала силу стихии

Тематическое фото из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье засняли вышедшую из русла реку Лукьяновку. На кадрах очевидцев под давлением стихии «поплавали» камаз и другой транспорт. Героям ролика приходится превозмогать через себя, чтобы преодолеть речку.

- А был всего лишь ручеёк через дорогу, - иронично заметили авторы.

В комментариях отмечают, что в этом районе подтопление реки – частый гость при тайфунах. Вода, по словам местных, уходит за 3-4 дня.

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