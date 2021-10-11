Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 октября 2021 11:04

«А был ручеек через дорогу». После дождей река в Приморье показала силу стихии

В районе Лукьяновки «поплавал» даже камаз
Руслан НОВИКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Тематическое фото из архива КП

Тематическое фото из архива КП

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье засняли вышедшую из русла реку Лукьяновку. На кадрах очевидцев под давлением стихии «поплавали» камаз и другой транспорт. Героям ролика приходится превозмогать через себя, чтобы преодолеть речку.

- А был всего лишь ручеёк через дорогу, - иронично заметили авторы.

В комментариях отмечают, что в этом районе подтопление реки – частый гость при тайфунах. Вода, по словам местных, уходит за 3-4 дня.

Лукьяновка в Приморье после дождя
Видео: pogoda_25_region

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03