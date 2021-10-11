В третьем квартале РРПК продолжила наращивать выпуск продукции глубокой переработки

no_title.

Русская Рыбопромышленная Компания в 3 квартале 2021 года продолжила демонстрировать рост производства замороженной в море продукции глубокой переработки из минтая. В июле-сентябре на борту рыболовных траулеров произведено на 17% больше филе, фарша и сурими из минтая, чем за аналогичный период 2020 года. Рост производства данной продукции за три квартала составил 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

– Модернизация имеющегося флота, и, главное, ввод в эксплуатацию первого супертраулера нового флота позволяет компании выполнять стратегическую задачу увеличения производства продукции глубокой переработки непосредственно в море, – прокомментировал генеральный директор Русской Рыбопромышленной Компании Виктор Литвиненко. – Именно такой способ производства позволяет получить максимум экономической отдачи от ресурса и обеспечивает для потребителей наивысшее качество продукции из дикой белой рыбы.

Как сообщалась ранее, в третьем квартале РРПК продолжила развивать продажи продукции из минтая глубокой переработки на внутреннем рынке. В частности, в целях увеличения продаж на российском рынке филе минтая заключен долгосрочный контракт с Рыбообрабатывающим комбинатом №1 (РОК-1).

В сентябре на первом супертраулере РРПК «Владимир Лиманов» начато производство сурими в промышленных объемах. С четвертого квартала компания планирует обеспечить стабильные поставки этого продукта в Японию. Первые партии продукции из сурими РРПК для внутреннего рынка уже выпустили российские партнеры компании.

В целом, продолжены отгрузки продукции традиционным партнерам РРПК на внутреннем рынке, в Китае, Европе и США.

11 октября Русская Рыбопромышленная Компания отмечает 10-летие со дня основания.

– Команда РРПК по праву может гордиться достижениями, с которыми компания подошла к первому юбилею, – сказал генеральный директор РРПК Виктор Литвиненко. – Несмотря на трудности, с которыми в период пандемии столкнулись абсолютно все, компания не сбавляет темпов роста. Мы строим новый флот, не сворачиваем с намеченного пути развития глубокой переработки рыбы на территории страны и успешно справляемся со всеми вызовами.

Справка:

Русская Рыбопромышленная Компания - один из крупнейших российских производителей дикой белой рыбы, один из ведущих производителей продукции из минтая в России и в мире.

РРПК обеспечивает всю производственную цепочку - от вылова рыбы до глубокой переработки рыбы в продукт с высокой добавленной стоимостью: филе, фарш и новый продукт - сурими. Начало производства сурими стало возможным благодаря строительству нового флота современных супертраулеров и вводу в строй первого такого судна - «Владимир Лиманов».

Основные промысловые виды - минтай и тихоокеанская сельдь. Более 80% улова приходится на минтай.

РРПК ведет промысел в Беринговом и Охотском морях, в одной из самых чистых акваторий земного шара. Эффективность и экологичность промысла подтверждены сертификатом MSC.

Крупнотоннажный рыболовецкий флот компании способен выполнять работы во всех промысловых зонах и при любых климатических условиях. Траулеры-процессоры РРПК оснащены современным рыболовным и перерабатывающим оборудованием от ведущих международных поставщиков, что позволяет вести добычу и переработку в море различных видов водных биоресурсов. Стратегические цели компании связаны с увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.

РРПК строит новый флот из 11 супертраулеров – современных, технологически насыщенных рыбопромысловых судов. Каждый траулер рассчитан на ежегодный вылов и переработку на борту более 60 тысяч тонн рыбы, что в 2,5 раза превышает производительность судов, составляющих сегодня основу рыбопромыслового флота на Дальнем Востоке РФ. Первый из супертраулеров, которые планируется построить для РРПК, передан компании в 2020 году.

www.russianfishery.ru