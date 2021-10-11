В Приморье на крыльце полицейского участка скончался пенсионер

ЧП произошло в полицейском участке Фото: Милана СОКОЛ

Настоящая трагедия разыгралась в первый рабочий день недели в приморском городе Артем. Пожилому мужчине стало плохо в здании полиции. У пенсионера схватило сердце, как уверяют очевидцы, незадолго до этого он требовал, чтобы сотрудники отдела быстрее рассмотрели его жалобу. Не исключено, что возрастной посетитель сильно перенервничал. В итоге 88-летний житель края скончался до приезда скорой помощи.

– В фойе административного здания пенсионер почувствовал себя плохо и стал терять равновесие. Другие посетители помогли ему выйти на крыльцо. Пожилой человек упал и перестал подавать признаки жизни. Работник медпункта отдела полиции стал оказывать мужчине первую помощь, включая массаж сердца. Сотрудники отдела незамедлительно вызвали скорую. Однако реанимационные действия результатов не дали, и прибывшие медработники констатировали смерть пенсионера, – прокомментировали «КП-Владивосток» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

По факту случившегося сейчас проводится проверка.