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12 октября 2021 2:36

Олег Кожемяко назвал самые нуждающиеся районы края

Губернатор Приморья в эфире радио «Комсомольская правда»
Руслан НОВИКОВ
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Губернатор Приморского края в эфире радио «Комсомольская правда».

Губернатор Приморского края в эфире радио «Комсомольская правда».

Фото: Вадим ПОПОВ

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края, в эфире радио «КП-Владивосток» перечислил те районы, которые больше всего нуждаются во внимании.

- У нас таких районов достаточно много. Мы очень внимательно относимся к Дальнегорску, поддерживаем градообразующие предприятия субсидиями (порядка миллиарда рублей в год, в 2019, 2020 году). Поддерживаем ремонт дорог и инфраструктуру. Чтобы власти удовлетворяли население.

Кожемяко отметил, что из внимания «немного вышел» Лучегорск, остальные «нуждающиеся» муниципалитеты, как Большой Камень и Арсеньев, поддерживаются государством.

- Не бывает во всех районах хорошо и красиво. Мне все районы нравятся, где-то бываю больше, где-то меньше. В каждом районе есть преимущества, которые нужно правильно подавать.

Смотрите эфир с губернатором на «КП-Владивосток».