Теплая погода в Приморье задержится до четверга, 14 октября

Возможно, октябрь - последний шанс сделать осеннюю фотосессию Фото: Михаил ФРОЛОВ

Октябрь станет в крае месяцем с переменчивой погодой. После прошедших в крае ливней жителей порадует солнце, увеличится дневной прогрев. Столбики термометров в некоторых районах поднимутся до 22 градусов тепла.

По информации Примпогоды, в первую половину недели антициклон обеспечит приморцев солнечной погодой. При отсутствии облаков увеличатся как ночное выхолаживание, так и дневной прогрев. Ночью и утром – отрицательные температуры до минус семи градусов. Теплее будет только на южном побережье, +3...+10°С. Днем столбики термометров поднимутся, они составят от +15 до +22 градусов.

В четверг, 14 октября, погода окажется под фронтальными разделами: они вызовут дожди. Дневная температура понизится до 19 градусов, зато ночью потеплеет до 14 градусов тепла в некоторых районах.

В пятницу, 15 октября, погода в Приморье снова изменится. Фронтальные разделы покинут край, дожди прекратятся. Ветер сменит направление с южного на северо-западный. Начнется вторжение холодного воздуха, температурный фон понизится на 2 – 7 градусов.

В выходные дни похолодание продолжится.

- Во Владивостоке до середины недели будет комфортная погода: будет без осадков, ветер не сильный и относительно тепло. Температура в ночные часы +6…+10°С, днем +15…+19°С. В четверг, 14 октября, во Владивостоке возможен дождь. Ночная температура понизится, а дневная повысится на 1 – 4 градуса. В пятницу во Владивостоке ожидается прохладный с сильным ветром день, - уточнили синоптики.

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