Три приморца скончались от коронавируса 12 октября

Оперативные данные на 12 октября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новые данные по Covid-19 в Приморье опубликовал оперативный штаб региона. По состоянию на 12 октября заболели еще 219 человек, всего с начала пандемии заразу подхватили 71 509 жителей края.

Выздороветь за последние сутки сумели всего 135 пациентов больниц, это на 67 больше, чем накануне. Всего же с болезнью справились 63 638 приморцев.

Скончались от ковида три человека за сутки, всего же болезнь унесла жизни 1 190 заболевших.

Всего сейчас на лечение находится 6 681 приморец.

В Приморье продолжается вакцинация населения. Хотя бы одним компонентом привиты 432 182 жителя региона. Это около 22,9% от всех проживающих на территории края, при этом надо привить 80% населения, чтобы создать коллективный иммунитет.

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