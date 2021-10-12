Девяносто лошадей украли за ночь у фермера в приморском селе

Тематическое фото из архива КП Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Печальный казус приключился с приморским фермером. В селе Тереховке у хозяина участка пропал табун из 90 лошадей - буквально за ночь. Произошло это две недели назад, а поиски продолжаются до сих пор.

Азиз Джумаев стал заниматься фермерством два года назад. Содержание коней - дело не дешевое, поэтому Азиз взял в банке кредит на крупную сумму. За два года фермер развел 90 коней, и у каждого отличительная черта: правое ухо обрезано на половину.

Все копытные исчезли 24 сентября, пропажу обнаружили на рассвете следующего дня. Сперва хозяин думал, что кони ушли сами, поэтому тревогу не поднимал и искал своими силами. Но найти лошадей не удавалось. Пришлось усилить поиски: заказать квадроциклы, вертолет, беспилотники. К поиску подключились неравнодушные. Только на пятый день хозяин убедился, что лошадей угнали.

Обнаруженные следы скота вели через Красный Яр, Линевичи, Кугуки, Борисовку. Прервались в районе Пуциловки. С дальнейшим поиском возникли проблемы, так как все вытоптано местными конями. Найти следы лошадей Азиза было сложно. Предположительно, табун угнали в сторону Корфовки или Покровки.

Друзья помогли фермеру распространить информацию через социальные сети. Приморцы в в комментариях в шоке: как можно угнать табун из 90 лошадей. Неординарная, но все же печальная ситуация коневода стала полигоном для тренировки юмора:

- Интересно, на каком НЛО табун ушел в небо.

Пока что фермер не задумывается о том, что делать, если лошадей так и не найдут.

- На данный момент цель одна - найти. А дальше будет видно, - рассказал Азиз.

Азиз не теряет надежды, продолжает искать пропавших лошадей, подключает к поискам друзей и полицию. Также он просит помощи у приморцев и в качестве вознаграждения обещает 250 000 рублей тому, кто отыщет его коней.

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