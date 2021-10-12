ФК «Динамо Владивосток» разгромил «Арсенал-2» и уже готов ко встрече с «Рязанью»

Фото: пресс-служба "Динамо Владивосток"

Во Владивостоке накануне состоялся матч ФК «Динамо Владивосток» с «Арсеналом-2», где местные драматично разгромили гостей. Запоминающаяся игра закончиласт со счетом 3:0 в пользу приморцев.

В игре отличились Дмитрий Котов и Роман Пухов – нападающие «перли» на ворота «Арсенала» с первых минут. Гол тулякам запустил Пухов уже на пятой минуте игры.

Второй тайм динамовцы отыграли в меньшинстве – защитник Алексей Подпругин получил две желтые карточки. На 53-й минуте Валерий Соломаха забил головой, тогда тульские нападающие активизировались. Голкипер Виталий Шильников, пишет пресс-служба ФК «Динамо Владивосток», отыграл отвержено. Наконец, Соломаха забил и третий мяч в ворота «Арсенала».

Команда тренируется для встречи с «Рязанью» - матч пройдет 13 октября в 13:00. А после, в 17 туре, «Динамо» встретится с «Калугой».

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