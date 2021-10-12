«Я так во сне летаю». Видеограф снял панорамы Владивостока гоночным дроном

Из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владивостокский видеограф в стиле FPV запечатлел панорамы города сверху с помощью гоночного дрона. На кадрах объектив пролетает сквозь памятник Борцам за Власть Советов, здания на Океанском проспекте и Фонтанной.

- Переходы [в монтаже] становятся лучше, - скромно подписал публикацию автор.

В комментариях – ожидаемый восторг приморцев. Кто-то вспомнил родной город, назвав видео «ностальгией», кто-то рассказал, что также летает в сновидениях.

- Голова кружится, красиво, но резво, - пишут приморцы.

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