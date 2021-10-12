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Владивосток12 октября 2021 9:42

«Я так во сне летаю». Видеограф снял панорамы Владивостока гоночным дроном

У некоторых от видео кружится голова – то ли от скорости полета дрона, то ли от красоты
Руслан НОВИКОВ
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Из архива КП

Из архива КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владивостокский видеограф в стиле FPV запечатлел панорамы города сверху с помощью гоночного дрона. На кадрах объектив пролетает сквозь памятник Борцам за Власть Советов, здания на Океанском проспекте и Фонтанной.

- Переходы [в монтаже] становятся лучше, - скромно подписал публикацию автор.

В комментариях – ожидаемый восторг приморцев. Кто-то вспомнил родной город, назвав видео «ностальгией», кто-то рассказал, что также летает в сновидениях.

- Голова кружится, красиво, но резво, - пишут приморцы.

Дрон над Владивостоком: завораживающие кадры
Видео: isadxufpv

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