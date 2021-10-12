МЧС Приморья объявило штормовое предупреждение из-за опасности пожаров

Из архива КП
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Приморье объявлено штормовое предупреждение – климатические условия в крае сохраняют четвертую (высокую) пожароопасность.
По информации Примпогоды, с 12 по 14 октября особенно сложная ситуация ждет Ольгинский район. Осадки до четверга маловероятны, а температура останется выше климатической средней нормы. Аномальное жаркое лето «переросло» в достаточно теплую осень.
МЧС Приморья предупреждает, что на местности четвертый уровень пожарной опасность. Первый уровень – отсутствие опасности, а последний, пятый, - сигнализирует о чрезвычайно высокой опасности.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03