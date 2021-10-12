МЧС Приморья объявило штормовое предупреждение из-за опасности пожаров

Из архива КП Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приморье объявлено штормовое предупреждение – климатические условия в крае сохраняют четвертую (высокую) пожароопасность.

По информации Примпогоды, с 12 по 14 октября особенно сложная ситуация ждет Ольгинский район. Осадки до четверга маловероятны, а температура останется выше климатической средней нормы. Аномальное жаркое лето «переросло» в достаточно теплую осень.

МЧС Приморья предупреждает, что на местности четвертый уровень пожарной опасность. Первый уровень – отсутствие опасности, а последний, пятый, - сигнализирует о чрезвычайно высокой опасности.

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