«Дети Азии» приедут в 2022 году во Владивосток

Фото: администрация Владивостока

Одна из самых громких новостей прошедшего в сентябре Восточного экономического форума звучала так: Владивосток подаст заявки на проведение трёх крупных спортивных турниров - «Дети Азии», Универсиада и даже Олимпийские Игры в 2036 году. Об этом на форуме заявил глава города Константин Шестаков, справедливо поясняя, что это даст импульс развитию Владивостока. И вот план начинает поэтапно сбываться. «Дети Азии» приедут в наш город уже в следующем году.

«Правительству Российской Федерации совместно с администрацией Приморского края обеспечить подготовку и проведение в 2022 году во Владивостоке VII Международных спортивных игр «Дети Азии», – указано в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

И хотя Владивосток неоднократно являлся организатором крупных мероприятий высокого уровня, в том числе и спортивных, столь масштабные соревнования пройдут впервые и станут хорошей тренировкой. Кроме того, провести такие игры невозможно без вложений в спортивную инфраструктуру города. Обычно, подобные соревнования оставляют пале себя новые или модернизированные спортивные объекты, а также энтузиазм среди горожан заниматься спортом.

Глава Владивостока Константин Шестаков ранее сообщил, что направил в оргкомитет «Дети Азии» предложения по включению в программу новых видов спорта, популярных в Приморье. Что должно повлиять не только на зрелищность игр, но и на шансы приморцев в общем зачете.

Напомним, Международные спортивные игры «Дети Азии» проводятся каждые четыре года с 1996 года под патронажем Международного олимпийского комитета. Они охватывают весь Азиатский континент, а также некоторые страны Европы.

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