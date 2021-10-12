У владивостокцев есть шанс подарить дом беспризорным кошкам и собакам

Это последнее подобное мероприятие в этом году Фото: Михаил ФРОЛОВ

Последняя в этом году уличная выставка кошек и собак пройдет во Владивостоке 17 октября. Любой желающий с 11:00 до 17:00 сможет взять домой пушистого друга, мероприятие состоится в парке Минного городка на центральной площадке под синими шатрами.

– Все животные на выставке имеют ветеринарное заключение о состоянии здоровья, взрослые – стерилизованы, привиты. Кошки, котята приучены к лотку. Все полностью готовы к переезду в новый дом, – отметили организаторы.

Еще в рамках мероприятия пройдет благотворительная ярмарка. Животные нуждаются в кормах, наполнителях, лотках, лекарствах, поэтому те, кто не может взять хвостика домой, могут купить и принести необходимое в этот день.

Также у неравнодушных людей, которые нашли бездомных кошек или собак, но не могут оставить их у себя, есть возможность принести животных на выставку. Только для этого нужно зарегистрироваться, количество мест ограничено. Домашних питомцев приносить запрещено.

С вопросами можно обратиться к руководителю волонтерского движения «Спасем жизнь» Лилии Драчевой по телефону +7 (914) 792-54-72.

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