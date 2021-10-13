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Владивосток13 октября 2021 3:07

В Приморье 13 октября без осадков и солнечно

Температура в крае до +22 градусов
Руслан НОВИКОВ
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Из архива КП

Из архива КП

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Погоду в Приморском крае диктует гребень антициклона 13 октября. Умеренный южный ветер иногда сменяется сильным, однако температура воздуха составит от 17 до 22 градусов.

По информации Примпогоды, во Владивостоке небольшая облачность, без осадков, южный ветер, который усилится вечером. До 18 градусов.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Температура воздуха от +18 до +20°C.

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха от +19 до +21°C.

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