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Владивосток13 октября 2021 3:54

Во Владивостоке на Второй Речке движение автомобилей по-прежнему ограничено

В районе улицы Русской продолжают менять теплотрассу
Анастасия АЛЯМКИНА
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Из архива КП

Из архива КП

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке на улице Русской частично ограничили парковку и движение автомобилей. Связано это со строительством теплотрассы. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Владивостока.

Строительство теплотрассы на улице Русской в районе дома №46 началось 12 октября в 20 часов. Работы велись в вечернее и ночное время, чтобы избежать пробок. Автомобильное движение осуществлялось не по трехполосной дороге, а по двухполосной.

Работу должны были завершить в 8 часов утра 13 октября. Однако в пресс-службе МУПВ ВПЭС сообщили, что ремонт продолжается, идет технологическое присоединение тепловых сетей. Жителей просят с пониманием отнестись к возможным пробкам.

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