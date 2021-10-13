Во Владивостоке на Второй Речке движение автомобилей по-прежнему ограничено

Из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке на улице Русской частично ограничили парковку и движение автомобилей. Связано это со строительством теплотрассы. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Владивостока.

Строительство теплотрассы на улице Русской в районе дома №46 началось 12 октября в 20 часов. Работы велись в вечернее и ночное время, чтобы избежать пробок. Автомобильное движение осуществлялось не по трехполосной дороге, а по двухполосной.

Работу должны были завершить в 8 часов утра 13 октября. Однако в пресс-службе МУПВ ВПЭС сообщили, что ремонт продолжается, идет технологическое присоединение тепловых сетей. Жителей просят с пониманием отнестись к возможным пробкам.

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