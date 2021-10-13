Приморский край развивает трансплантацию органов совместно с федеральным центром

Фото: Ксения Гусенцова, пресс-секретарь ТГМУ

В Приморье трансплантология выходит на новый уровень. Долгосрочное соглашение научно-практического сотрудничества заключили Тихоокеанский государственный медуниверситет центр трансплантологии имени Шумакова.

По информации пресс-службы ТГМУ, стороны договорились о сотрудничестве в области трансплантации и донорства органов, тканей человека, а также биомедицинских технологий, в рамках клинической, образовательной, научной и методической деятельности.

- Самое главное, что работу в Приморском крае мы уже начали. Сегодня успешно выполнены первые трансплантации. Все наши совместные действия направлены на то, чтобы данное направление развивалось и здесь важна подготовка кадров. И эти кадры должны понимать идеологию принципов и морали донорства с точки зрения гуманизма, – уточнил главный специалист-трансплантолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Готье.

Теперь столичные и приморские специалисты будут совместно вести подготовку медицинских, научных и педагогических кадров, обучать врачей-нефрологов и гастроэнтерологов, которые ведут трансплантированных больных. Оказывать им методическую поддержку, проводить тренинги и консультации.

Кроме того, совместная работа сторон будет усилена в части телемедицинских и симуляционных технологий.

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