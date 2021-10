РРПК и COFCO Food Import подписали соглашение о развитии продаж филе и сурими из минтая в Китае

Супертраулер «Владимир Лиманов». Фото: предоставлено «КП – Владивосток»

Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК) и COFCO Food Import (COFCO) заключили соглашение о намерениях, направленное на продвижение и развитие продаж на китайском рынке филе и сурими из минтая РРПК.

В соответствии с соглашением РРПК станет для COFCO стратегическим поставщиком высококачественных продуктов глубокой переработки из минтая (филе и сурими). В свою очередь COFCO станет стратегическим импортером и дистрибьютором филе и сурими РРПК в континентальном Китае. Планируемый годовой объем продаж – 50 тысяч тонн. Такого показателя стороны планируют достичь к 2024 году.

В официальной церемонии подписания приняли участие представители руководства РРПК, COFCO, а также Российско-Китайского Делового Совета (РКДС). Документ подписали первый заместитель генерального директора РРПК Савелий Карпухин и генеральный директор COFCO Дальний Восток Тяньсюй Бай.

– Подписание соглашения между COFCO Food Import и Русской Рыбопромышленной Компанией – очередной важный шаг в развитии российско-китайского делового сотрудничества. С каждым годом партнерство наших стран крепнет и развивается. Все больше проектов различного уровня успешно реализуется совместными усилиями российской и китайской сторон. Важный вклад в этом направлении вносят члены Российско-Китайского делового совета, в частности – РРПК, – отметил исполнительный директор Российско-Китайского Делового Совета (РКДС) Евгений Маркин.

– COFCO Far East – одно из направлений развития бизнеса COFCO Far East Co., Ltd., которое помогает специализированным компаниям в импорте российских высококачественных продуктов питания (в том числе морепродуктов). Русская Рыбопромышленная Компания – лидер в этой сфере. Мы готовы оказать необходимую поддержку в деловом сотрудничестве, а также в продвижении высококачественных продуктов на китайском рынке. Желаю вам успешного и плодотворного сотрудничества, – сказал генеральный директор COFCO Дальний Восток Тяньсюй Бай.

Производство филе минтая. Фото: предоставлено «КП – Владивосток»

– В связи с постоянно растущим потребительским спросом мы придерживаемся принципа «сделано для Китая» и предлагаем высококачественный российский минтай глубокой переработки из качественного сырья, который лучшим образом отвечает интересам новых и старых клиентов и партнеров COFCO, – сказал господин Менгзе Лю, генеральный директор COFCO Food Import.

Сотрудничество с ведущим китайским партнером позволит РРПК обеспечить контроль качества продукции для китайского рынка на всех этапах, от вылова до конечного потребителя.

– Китайский рынок всегда был и остается одним из наиболее приоритетных для РРПК. Партнерство с COFCO позволит существенно продвинуться в развитии продаж продукции из минтая глубокой переработки на этом рынке. Китайские потребители все больше внимания уделяют вопросам экологичности, натуральности и пользы для здоровья, и РРПК рада предложить им продукты из дикой белой рыбы, добытой в одной из чистейших акваторий в мире, с высочайшими потребительскими свойствами и при этом по доступной цене, – сказал первый заместитель генерального директора РРПК Савелий Карпухин. – Мы уверены, что опыт и репутация COFCO на китайском рынке обеспечат хорошие перспективы для нашей продукции в Китае, и вместе мы сможем выйти на амбициозный уровень ежегодных продаж в 50 тысяч тонн продукции к 2024 году.

Начало производства сурими Русской Рыбопромышленной Компанией стало возможно благодаря строительству нового флота современных супертраулеров и вводу в эксплуатацию первого такого судна – «Владимир Лиманов». В течение 2021 года планируется выпустить 4-5 тысяч тонн нового продукта. Объемы производства будут расти с вводом строящихся супертраулеров в эксплуатацию.

Как сообщалась ранее, РРПК продолжает развивать продажи продукции из минтая глубокой переработки также на внутреннем рынке. В частности, в целях увеличения продаж на российском рынке филе минтая, заключен долгосрочный контракт с Рыбообрабатывающим комбинатом №1 (РОК-1). Стороны планируют обеспечить продажи на российском рынке потребительской продукции, произведенной из филе минтая, в объеме не менее 10 тысяч тонн ежегодно, начиная с 2023 года.

Готовое филе минтая. Фото: предоставлено «КП – Владивосток»

