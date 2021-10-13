Жительница Владивостока обокрала крупного провайдера на 2 миллиона

Из архива КП Фото: Андрей МИНАЕВ

Прокурор Приморья утвердил обвинение в отношении жительницы Владивостока, которая присвоила себе 2 миллиона рублей, принадлежащих компании ПАО «Ростелеком». Нарушительнице грозит срок до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

По информации ведомства, обвиняемая была руководителем центра продаж и обслуживания дочерней компании ПАО «Ростелеком». В ее работу входила передача денег инкассаторам. Однако прямые обязанности мошенница не выполнила: все деньги из платежного терминала, которые поступали от клиентов компании, она присваивала себе. Кража денег продолжалась на протяжении года — с декабря 2018 года по март 2019 года.

В результате хищения «Ростелеком» потерял 2 миллиона рублей.

Преступница обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Теперь ей грозит ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до одного миллиона рублей либо без такового.

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