Женщина во Владивостоке сломала нос незнакомке на детской площадке из-за просьбы не материться

Из архива КП. Фото: Ханов Тимур

Жительница Владивостока сломала нос незнакомой девушке – та попросила фигурантку не браниться громко на детской площадке. Своим здоровьем за замечание потерпевшая поплатилась мгновенно – приговор уже вынесен.

Виновницей оказалась 34-летняя женщина, со своей подругой она прогуливалась по детской площадке и что-то разьясняла – с жестикуляцией, громко и с матом. Во дворе припарковала машину девушка, вышла и сделала замечание – за что ей немедленно нанесли удар в лицо головой. У пострадавшей открытый перелом носа.

Женщине вынесен обвинительный приговор по ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Суд назначил ей наказание в виде 100 часов обязательных работ, а также обязал выплатить 20 тысяч рублей потерпевшей в счет компенсации морального вреда.

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