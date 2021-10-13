Мэрия Владивостока о многоэтажке на Глинки, 18: «Никакого строительства не ведется»

В мэрии и компании пояснили, почему вокруг участка появилось ограждение. Фото: Максим Долбнин, администрация Владивостока

23-этажный жилой дом должны были построить на улице Глинки, 18, во Владивостоке, благодаря бдительности прокуратуры постановлением мэрии разрешение на строительство дома было отменено. Вот только вокруг бывшей стройплощадки появился забор, чем и обеспокоены местные жители. Городская администрация объяснила, что происходит.

Начальник городского управления градостроительства Сергей Аброськин опроверг строительство многоэтажки и успокоил жильцов близлежащих домов.

– Земельный участок, где планировалось построить 23-этажный дом, является собственностью застройщика, но никаких строительных работ сейчас там не ведется, – подтвердил Аброськин, добавив, что компания «Пи Эй Контракшен» установила ограждение по требованию прокуратуры.

Это подтвердили и в компании, уточнив, что того требует закон.

– Раз участок наш, то мы отвечаем за безопасность людей, которые по каким-то причинам могут тут оказаться. Например, на территории стоит почти разрушенное здание. Его мы вынуждены оградить сигнальной лентой. По этой же причине просим вывезти собственников старые гаражи. Тем более что все они здесь стоят незаконно, – пояснил застройщик.

Мэрия Владивостока отменила разрешение на возведение высотного дома на Глинки, 18, так как объем строительства превышает максимальный коэффициент плотности застройки по отношению к площади земельного участка, отведенного под строительство, – площадь участка составляет 1791 квадратный метр.

Изначально протест подал прокурор. А в управлении градостроительства уточнили, что компания получила добро на стройку еще в 2019 году. Земля расположена в зоне многоэтажной жилой застройки, то есть для возведения зданий высотой от девяти до 30 этажей (Ж-4).

Если застройщик начнет работы, несмотря на отсутствие разрешения, то нужно будет обратиться в инспекцию регионального строительного надзора Приморья. Тогда компания подвергнется административному наказанию.

Оказывается, на земле находятся полуразрушенные здания, угрожающее безопасности людей. Фото: Максим Долбнин, администрация Владивостока

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