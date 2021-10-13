Во Владивостоке ищут владельца потерянных денег

Тематическое фото Фото: Олег ЗОЛОТО

Во Владивостоке отзывчивые люди организовали поиск человека, потерявшего деньги в районе Каплунова. Разумеется, есть условия: хозяин должен назвать сумму и описать конвертик, в котором были найдены деньги 12 октября.

В соцсетях добровольцев назвали благородными. В комментариях пишут: «Неожиданно, что есть такие люди». При этом нашлись шутники:

- А подсказки есть? – пишет приморец под постом.

Конверт был найден в районе Каплунова, 23. Хозяину или подарившему конверт стоит писать в Instagram-директ пользователя @redfox_my.

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