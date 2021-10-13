Приморье стало лидером по индексу промышленного производства в России

В минпромторге Приморья считают, что край сможет удержать лидерство Фото: Алексей БУЛАТОВ

Промышленность Приморья в этом году оказалось на строчке лидеров – такой результат вывели по итогам последних восьми месяцев. За месяц регион во всероссийском рейтинге индекса производства поднялся на строку. Сейчас показатель – 133,4%.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, промышленная сфера уверенно восстанавливается и перегоняет допандеймийные показатели.

- Этот показатель [индекс производства] отражает динамику объемов реального производства на предприятиях обрабатывающего сектора, машиностроения, а также добычи и переработки полезных ископаемых в сравниваемых периодах. Это значит, что предприятия приморской промышленности произвели и реализовали продукции на треть больше, чем в предыдущем году, - уточнили специалисты пресс-службе.

Среднероссийский показатель сложился на уровне 104,5% - это говорит о хорошем темпе восстановления после пандемии, добавил глава минпромторга Приморья Сергей Калитин. Более того, он сообщил, что у Приморья – все предпосылки сохранить лидирующие позиции.

Напомним, индекс производства электрического оборудования увеличился в 1,7 раза к уровню 2020 года за счет выделения объемов по государственному оборонному заказу и применения обновленных технологий на предприятиях. Рост индекса в тяжелой и легкой промышленности обеспечили ключевые виды деятельности – добыча руд, производство текстиля, химвеществ.

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