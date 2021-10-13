«Дочка выпрыгнула в окно»: семья в Приморье из-за пожара лишилась крыши над головой

От дома ничего не осталось Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трагедия произошла у жителей села в Приморье. Семья из-за пожара потеряла крышу над головой, и это перед холодами. Погорельцам стараются помочь неравнодушные жители края. Редакция «КП» узнала подробности того страшного дня.

История развернулась 12 октября в селе Кневичи на улице Марии Цукановой, 5. Как это и бывает, беда пришла неожиданно. Во время происшествия в доме находилась старшая дочь семьи. К счастью, она успела выпрыгнуть в окно и не пострадала. Ирина Утяшева – мама девочки – пришла с работы через 10-15 минут и сразу вызвала пожарных. И хотя были дневные пробки, бригада приехала быстро.

Несмотря на оперативность специалистов, огонь распространился стремительно и уничтожил все на своем пути. Пламя оставило после себя черные от копоти доски. Сгорело все – от одежды до мебели. Обуглились документы на дом, обгорели паспорта детей. Но большая часть важных бумаг сохранилась.

Бригада тушит возгорание в доме в Кневичах, фото: dps_vl

Огонь потушили, и семья принялась искать уцелевшие вещи. Однако вечером Ирине вновь пришлось вызвать пожарных, так как она заметила небольшое тление.

- Погода сухая, вечером был небольшой ветер, я испугалась, что тление может вызвать новый пожар, который перейдет на другие дома. Приехали те же ребята, первая бригада. Я им хочу сказать большое спасибо, оперативно выполнили свою работу, - рассказывает пострадавшая.

Точная причина возгорания неизвестна. Ирина предполагает, что где-то замкнуло электричество.

Информацию о произошедшей трагедии выложили в социальные сети. Нашлось много желающих помочь семье. Люди предлагают одежду и обувь. По словам Ирины, отдают также подушки и одеяла, некоторые помогают деньгами. Кроме вещей для взрослых и детей, семья нуждается и в еде для двух своих собак.

Скоро зима, и надо строить дом, чтобы было где жить - поэтому семья рада любой помощи. Сейчас Ирина вместе с двумя детьми временно живут в комнате мужа, которую ему выделили по работе.

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