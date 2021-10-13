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Владивосток13 октября 2021 9:05

Птицу видно по полету. Автолюбительница Приморья рассержена вождением хабаровской гостьи

Конфликт начался, когда водитель с 27 региона «вылетела» с поворота. Запись с регистратора попала в соцсети
Руслан НОВИКОВ
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Из архива КП

Из архива КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отношения Приморья и Хабаровского края вновь подпортились – казус произошел у двух автолюбительниц на дорогах края. Гостья из Хабаровска весьма агрессивно вылетела на повороте – едва не задев автомобиль автора. Запись с видеорегистратора попала в соцсети, как и ее гневные комментарии.

- Ты, наверное, решила, что по «помехе справа» должна была тебя пропустить? Ну так вот, ты бы не по телефону болтала и свои кудри чёрные откидывала с глаз, а лучше бы ПДД пролистала, - написала девушка, отметив, что задняя часть машины у гостьи не в лучшем состоянии. Она предположила, что это связано с резкими маневрами хабаровчанки на дороге.

А вот кудри и телефонный разговор автор, видимо, увидела за кадром – вполне возможно, что от зрителя скрыли и какую-то часть конфликта.

Хабаровчанка чуть не подрезала водителя из Владивостока
Видео: dpskontrol__125rus

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