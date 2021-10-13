Приморскстат: цены на рыбу и мясо в Приморье растут

Из архива КП
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
По данным Приморскстата, в сентябре в Приморье увеличились цены на рыбную и мясную продукцию.
Индекс потребительских цен на товары и услуги в Приморье за сентябрь этого года составил 100,5% к предыдущему месяцу, 104,6% - с начала года.
На охлажденные и мороженные разделанные лососевые породы цены увеличились на 2%.
Полукопченая и варено-копченая колбаса, сосиски, сардельки, пельмени, манты и равиоли подорожали на 1-3%.
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