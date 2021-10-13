Приморскстат: цены на рыбу и мясо в Приморье растут

Из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным Приморскстата, в сентябре в Приморье увеличились цены на рыбную и мясную продукцию.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в Приморье за сентябрь этого года составил 100,5% к предыдущему месяцу, 104,6% - с начала года.

На охлажденные и мороженные разделанные лососевые породы цены увеличились на 2%.

Полукопченая и варено-копченая колбаса, сосиски, сардельки, пельмени, манты и равиоли подорожали на 1-3%.

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