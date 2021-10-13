Съемки исторического реалити-шоу в формате квеста стартовали в Приморье

Историческое шоу снимут во Владивостоке. Фото: "КП" Архив

Съемки исторического шоу «Форт RUS» начались во Владивостоке. За спиной съемочной группы уже два города – она успела поработать в Севастополе и Калининграде. Конечной точкой станет город-порт Кронштадт. Сейчас же специалисты остановились в столице Приморья и уже 14 октября пройдет основной день съемок.

Пороховой погреб №13, форт Поспелова и Великокняжеская батарея – именно эти места станут главными площадками, на которых герои шоу и будут проходить поставленные задачи. Каждый, кто хочет своими глазами посмотреть на съемки шоу и пообщаться с участниками, может присоединиться, выбрав понравившуюся локацию.

Программа шоу будет состоять из нескольких выпусков, которые помогут зрителям окунуться в историю фортов. У каждой команды – свои легенды, напрямую связанные с историческими событиями. Перенести зрителей в прошлое помогут постановочные сцены с актерами и спецэффекты. Именно это сделает реалити-шоу более привлекательным и правдоподобным, что особенно понравится его целевой аудитории – молодежи. исторический экшн покажут на YouTube и в социальных сетях.

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