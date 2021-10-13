Южнокорейский актер нашумевшей «Игры в кальмара» Netflix посетил Владивосток

Фото: @heosungtae

Актер из Южной Кореи Хо Сон-тхэ не так давно сыграл злодея, бандита Янг Док Су в сериале от Netflix – «Игра в кальмара». Первый сезон шоу бьет все рекорды – а Сон-тхэ, видимо, решил после тяжелых съемок отдохнуть во Владивостоке.

Фотографии с площади Владивостока актер подписал лаконично – хештегом #Матрешки. На кадрах Сон-тхэ пробует себя в роли одной из них. В комментариях восторг русскоязычных фанатов корейца и, тем более, владивостокцев не заставил себя ждать.

- Россия любит вас, - не устают писать в комментариях, добавляя, что Хо Сон-тхэ – «наш нежный русский мужчина».

СМИ пишут, что Сон-тхэ отлично владеет русским – немудрено, что актер стал объектом русскоязычных «мемов». В интернете его голову «фотошопят» президенту РФ.

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