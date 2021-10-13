Осадки вновь атакуют Приморье в четверг, 14 октября

Лучше подготовить дождевики - ветер может сломать хлипкие зонтики Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Приморский край 14 октября вновь окажется под властью осадков. Ночью дожди несущественные, а ночные температуры даже повысятся до +8 градусов на севере и до +14 градусов на юге. Лишь восток края оставит отрицательные температуры: от -1 до -5 градусов.

При этом, по информации Примпогоды, обильные осадки выхолодят воздух до +13…+19 градусов. Ветер юго-западный – он может усиливаться до 15 метров в секунду.

Владивосток 14 октября ожидает небольшой дождь, однако порывы ветра также нехилые – до 14 метров в секунду. В дальневосточной столице от +12 до +14 градусов.

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