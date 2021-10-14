В выходные в Приморье похолодает и выпадет снег

Из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморье уже к концу недели может измениться погода. В пятницу, 15 октября, начнется похолодание – в край вторгнуться холодные воздушные массы.

По информации Примпогоды, ночью в пятницу в крае облачно, не слишком холодная температура, от +2 до +9 градусов, но уже днем атмосферные фронты с контрастными температурами выхолодят воздух до +3…+13 градусов. Возможен снег на севере.

В субботу и воскресенье над Приморьем станет смещаться холодный циклонический вихрь. В центральных районах пройдут осадки в виде дождя со снегом, здесь местами может появиться снежный покров. На остальной территории края существенных осадков не ожидается, в отдельных районах не исключен небольшой дождь. Вторгнется дополнительная порция холода, но облака опять уменьшат выхолаживание, минимальная температура 0...-8 градусов, на побережье: +1...+7 градусов. Днем будет холодно и ветрено, максимальная температура +2…+11 градусов.

Владивосток осадков не ожидает. В пятницу свежий ветер и прохлада – до +13 градусов. Выходные пройдут с сильным ветром, в субботу возможен небольшой дождь, минимальная и максимальная температура понизятся еще на 1-3 градуса.

В воскресенье, 17 октября, во Владивостоке будет погода без осадков, но станет еще холоднее. Ночью столбики термометров опустятся до 0 градусов, днем не преодолеют отметки +10 градусов.

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