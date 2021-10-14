По нацпроекту в Приморье отремонтируют еще 100 километров дорог к 2022 году

Из архива КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

Общественные обсуждения бюджета края прошли в Приморье. В рамках его озвучили список объектов, который попадут в проект «Безопасные качественные дорошги». Всего отремонтируют по нацпроекту больше 100 километров дорог.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, до конца 2022 года отремонтируют 49 трасс федерального значения и 45 – в окрестностях Владивостока – предусмотрено почти 2 миллиарда рублей. Как из федерального, так и из краевого и муниципальных бюджетов.

- Ремонт на региональных трассах «Раздольное - Хасан» с 132-го по 139-й километр, «Артем - Находка - Порт Восточный» с 160-го по 168-й километр, «Осиновка - Рудная Пристань» с 73-го по 78-й километр, «Михайловка - Турий Рог» с 0-го по 6-й километр, «Киевка - Преображение» с 7-го по 12-й километр, «Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово» с 110-го по 113-й километр, - уточнили в пресс-службе.

Во Владивостокской агломерации отремонтируют трассы «Владивосток-Находка-порт Восточный» до первого километра и с пятого по 19-й километр. В порядок приведут дороги «Владивосток - Находка - Суражевка - Кролевец» с восьмого по 10-й километр, «Хабаровск - Владивосток» (район Угольной) с пятого по 8-й километр, «Хабаровск - Владивосток» (село Вольно-Надеждинское) – первый километр трассы.

К концу февраля 2022 года подготовят документацию, чтобы к наступлению тепла уже начать работы. В текущем году по нацпроекту ремонтировали почти 100 километров дорог.

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