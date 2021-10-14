Уникальный центр помощи для детей появился в Приморье

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Приморского края «Твой Маяк» открылся во Владивостоке. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

На этой неделе во Владивостоке заработал уникальный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи для детей «Твой Маяк». Специалисты будут помогать тем, кто имеет особые образовательные потребности, нуждается в социальной защите или сталкивается с проблемами в школе или в семье. Работа будет проводиться, как с детьми, так и с родителями.

- Не всегда ребенок может обратиться к маме и папе, именно для этого нужны мы. У нас уже сформирована горячая линия, на нашем сайте расположена вся полезная информация. Специалисты нашего центра ведут работу со всеми возрастными и социальными группами, в том числе с детьми с ограниченными возможностями, - рассказал и.о. ректора ПК ИРО Яглинский Вячеслав.

Яглинский Вячеслав и Евгения Бик Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Стоит отметить, что учреждение такого рода первое в Приморье, и его работа будет распространяться не только на Владивосток, но и на остальные муниципальные края. Сотрудники центра уже успели побывать в других регионах и поделиться опытом со своими коллегами. Сейчас детям помогают девять специалистов, каждый из них отвечает за различные аспекты в помощи ребенку. Они отмечают, что даже до официального открытия к ним уже обращались не только жители столицы края, но и из других городов. На такие случаи есть онлайн-встречи, так что без внимания никто не останется. Как отмечают специалисты, в год они смогут помочь минимум тысяче человек, а все консультации будут совершенно бесплатные.

- Команда, которая работает в центре не только будет оказывать консультативную помощь, но мы также планируем обучать других специалистов, как работать с детьми. В перспективе это открытие программ, лекции с коллегами, родителями о том, как себя вести в психологическом плане. Знаете, если так можно сказать, то мы в образовании некая скорая помощь. Мы, это те люди, к которым можно обратиться и получить поддержку, - отметила директор центра «Твой Маяк» Степкова Оксана Васильевна.

Директор центра «Твой Маяк» Степкова Оксана Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Перед тем, как создать учреждение такого рода была проведена большая работа, в ходе которой исследовали опыт работы других региональных центров. Специалисты будут осуществлять деятельность в рамках госпрограмм «Развитие образования в Приморском крае» и «Социальная поддержка населения в Приморском крае».

Помимо прочего, специалисты центра оказывают социальную помощь, решают всевозможные проблемы детей и подростков, а также проводят для них развивающие занятия Фото: Екатерина МАКСИМОВА

- Конечно же «Твой маяк» направит все силы для того, чтобы помочь детям. Психологи будут помогать ребятам, которые испытывают трудности в обучении, в социализации, в развитии. Мы рассчитываем, что эта помощь станет эффективной и покажет положительный результат, потому что здесь сходятся наука и практика, - отмечает Евгения Бик, начальник отдела охраны прав детей специального образования министерства образования Приморского края.

Учреждение подобного рода – первое в Приморском крае Фото: Екатерина МАКСИМОВА

«Твой Маяк» работает во Владивостоке по адресу улица Станюковича, дом 28А. Есть единый телефон, по которому могут обратиться как родители и педагоги, нуждающиеся в помощи, так и сам ребенок. Достаточно позвонить по номеру: 8 (800) 101-73-89.

Основная миссия центра – оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи жителям края, в частности детям, подросткам, родителям и специалистам Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03