В Приморье горел лес в Дальнереченском районе на 150 гектаров

Фото: Денис Нагаев, пресс-служба правительства ПК

Буйство огня в лесном массиве в Приморье одолели накануне. В Дальнереченском районе золотая осень превратилась в ярко-оранжевую – пожар бушевал на территории больше 150 гектаров.

В ликвидации пожара участвовали пять человек. Горели земли близ села Междуречье.

В преддверии пожароопасного сезона (опасность выше из-за засушливости лета и осени) пожарные провели ряд штабных тренировок: прыгали с парашютом, отработали техники тушения. Ранее МЧС предупредило, что на текущей неделе 4 (высокий) класс пожароопасности из пяти. В крае действует штормовое предупреждение до наступления дождей.

- В этом году из краевого бюджета поступило финансирование не только на ликвидацию пожаров на землях лесного фонда, но и на землях иных категорий, что позволило приморским лесным пожарным эффективнее бороться с огнем «на дальних подступах». Приморская авиабаза считается наиболее подготовленным и хорошо оснащенным лесопожарным подразделением на Дальнем Востоке, - уточнили в пресс-службе правительства Приморья.

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