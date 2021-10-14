Чиновников Приморья проверят на взятки, связи с коммерцией и кумовство

Из архива КП Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приморье утвердили Программу противодействия коррупции, ее срок составит пять лет. Документ, сообщили в правительстве края, должен способствовать выявлению ситуаций, когда чиновник превышает полномочия – например, из-за личной заинтересованности.

В сферу действия плана входят проверка госслужащих на взятки, участие в управлении коммерческими компаниями и, конечно, на кумовство – для этого проанализируют места работы родственников чиновников.

Учтен будет доход граждан и его источники, проведена оценка рисков коррупции. Отдельной сферой расследования станет обмен информацией между чиновниками и органами контроля.

Реализацией занимается специальное ведомство – департамент по профилактике коррупционных нарушения Приморья. Программа создана с учетом мероприятия Национального плана противодействия коррупции в РФ (2021-2024).

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