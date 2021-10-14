FESCO запускает проект поддержки детского и семейного чтения в Приморье

Фото: Дарья ХИТРОВА, пресс-служба ВМТП

Транспортная группа («FESCO», «Группа») в рамках развития социальной программы «FESCO Детям» запускает проект поддержки детского и семейного чтения в Приморском крае.

Главная цель – привить детям любовь к книгам, вдохновить их на чтение в кругу семьи. Для этого FESCO переиздает популярные дореволюционные и советские детские книги, которые безвозмездно передаются в образовательные, медицинские и социальные учреждения Владивостока.

Первым изданием стала книга с рассказами советского писателя Сергея Баруздина. Весь тираж Транспортная группа передала учреждениям Владивостока. Презентацию книги и тематические занятия в школах, детских садах и специальных образовательных учреждениях провели представители приморской общественной организации «Совет многодетных родителей», который стал партнером FESCO в этом программе. Проект также получил поддержку Управления по работе с муниципальными учреждениями образования г. Владивостока.

Фото: Дарья ХИТРОВА, пресс-служба ВМТП

«Наша задача – со временем в партнерстве с федеральными образовательными и культурными институциями и местным сообществом создать такие условия, в которых каждый ребенок, живущий в Приморье, мог бы полностью реализовать заложенный в него потенциал. Для этого мы должны иметь не только надежную систему социальной поддержки семей, но и постоянно создавать новые образовательные и рекреационные возможности для всестороннего развития детей региона», – отметил председатель Совета директоров FESCO Андрей Северилов.

В «FESCO Детям», которая объединяет разнообразные усилия компаний Группы, направленные на поддержку детства и юношества, также входит действующая уже второй год программа помощи тяжело больным детям Приморья, которую Группа реализует в партнерстве с «Русфондом», программа по работе с трудным поведением среди школьников, созданная вместе с фондом «Шалаш», а также социальные проекты Владивостокского морского торгового порта (входит в Группу FESCO).

Фото: Дарья ХИТРОВА, пресс-служба ВМТП

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