Во Владивостоке вводят дифференцированный тариф для проезда

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В современном обществе безналичный расчет стал неотъемлемой частью жизни. С помощью банковских карт можно оплатить большинство услуг. И речь идет не только о покупках, но и проезде в общественном транспорте. А благодаря дифференцированному тарифу, который вводится в автобусах и электротранспорте, расплачиваться по безналу станет еще и выгодно.

Подобный подход позволит пассажирам самим выбрать, как удобнее платить за проезд – наличными, банковской или единой транспортной картой. При этом суммы оплаты будут разные. Так, поездка за наличные обойдется немного дороже. По словам начальника управления транспорта администрации Владивостока Александра Иванова, такая система упростит процесс оплаты, сделает его удобнее для пассажиров, а также снизит количество физических контактов при расчете наличными, что крайне актуально во время эпидемии коронавируса.

Тарифное меню, установленное в зависимости от способа оплаты, уже применяется во многих городах России. Стоит немного рассказать об опыте тех, кто уже апробировал систему. При наличной оплате проезд стоит дороже, чем по безналу в Тюмени, Казани, Уфе, Ижевске, Самаре, Красноярске и других городах.

В Новосибирске введено понятие «сетевая поездка», благодаря этому пассажиры могут за час сделать до пяти пересадок и им не придется за это платить дополнительно. Оплачивается только первая поездка, но обязательно транспортной картой.

Сэкономить с транспортной картой могут и жители Санкт-Петербурга. Одна поездка по безналу или за наличные в метро обходится в 60 рублей, в наземном транспорте – 55 рублей. А с использованием транспортной карты проезд в метро стоит 41 рубль, в автобусах, трамваях и троллейбусах – 36 рублей. Различаются транспортные тарифы и в столице родины. Так, разовая поездка по карте «Тройка» в Москве без записанных на нее абонементов стоит 42 рубля, при поездке «90 минут» – 65 рублей. Одна поездка при оплате по банковской карте теперь стоит 46 рублей, билет «Единый» на одну поездку – 60 рублей.

Что касается Владивостока, то на первом этапе изменения по оплате проезда коснутся автобусов, в дальнейшем – электротранспорта. Стоимость будет определена в ближайшее время.

– Современный общественный транспорт – это не только поездки в комфортных условиях, но и удобные способы оплаты проезда. Система оплаты сейчас совершенствуется во многих городах страны. Пассажиры могут рассчитаться за проезд бесконтактным способом, применяя банковскую или единую транспортную карту, а также гаджетами – смартфонами или умными часами. Таким образом фиксируется пассажиропоток на маршрутах и расчеты на остановках занимают меньше времени – пассажирам не нужно заранее готовить оплату за проезд, а водителю - искать сдачу с крупных купюр, – подытожил начальник управлении транспорта администрации города Александр Иванов.