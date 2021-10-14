Водитель автобуса, сбившего насмерть мужчину у Русского моста, стал фигурантом уголовного дела

Место ДТП засняли очевидцы. Фото: dps_vl

Во Владивостоке ГИБДД УМВД возбудила уголовное дело. Пару дней назад водитель автобуса маршрута №76 сбил пешехода – мужчина переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм 54-летний потерпевший скончался в реанимации.

По версии следствия, водитель двигался с поселка Аякс, мужчина переходил дорогу справа налево от автобуса, вне зоны видимости пешеходного перехода.

Остальные участники движения не пострадали, потерпевшего доставили в медицинское учреждение, но он не смог справиться с тяжелыми травмами и скончался в реанимации.

Стаж водителя – 32 года, в 2021 году, сообщили в пресс-службе УМВД РФ Приморья, его ни разу не привлекали к административной или уголовной ответственности.

Возбуждено дело по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения». Дальнейшая судьба 50-летнего водителя станет известна только после ряда экспертиз и выбора меры пресечения судом.

Госавтоинспекция приносит соболезнования родным и близким погибшего.

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