Закрыл въезд в подземку. В центре Владивостока джип уходит под землю

Из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке напротив стадиона «Динамо» неприятность случилась с водителем – машина провалилась в дорожную яму. На участке проводится ремонт, в комментариях под постом утверждают, что ведется он больше месяца.

Обстоятельства ситуации пока остается загадкой – ничего не ограничивало видимость водителя. «Неприятная ситуация», - подписал видео автор, однако в комментариях поправили:

- Непонятная ситуация! – пишут приморцы, отшучиваясь, что водитель закрыл въезд на подземную парковку.

Аналогичная ситуация произошла не так давно в Новосибирске. Тогда сразу несколько иномарок свалились в яму с кипятком. В 20 домах отключили отопление из-за казуса.

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