Закрыл въезд в подземку. В центре Владивостока джип уходит под землю

Из архива КП
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Во Владивостоке напротив стадиона «Динамо» неприятность случилась с водителем – машина провалилась в дорожную яму. На участке проводится ремонт, в комментариях под постом утверждают, что ведется он больше месяца.
Обстоятельства ситуации пока остается загадкой – ничего не ограничивало видимость водителя. «Неприятная ситуация», - подписал видео автор, однако в комментариях поправили:
- Непонятная ситуация! – пишут приморцы, отшучиваясь, что водитель закрыл въезд на подземную парковку.
Аналогичная ситуация произошла не так давно в Новосибирске. Тогда сразу несколько иномарок свалились в яму с кипятком. В 20 домах отключили отопление из-за казуса.
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