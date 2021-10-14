Приморцы заслужили путевки на Чемпионат Европы по тхэквондо

Приморские спортсмены продемонстрировали отличные результаты. Фото:федерация тхэквондо ВТФ Владивостока.

Хороший результат показали приморские тхэквондисты в Костроме на чемпионате и первенстве России по тхэквондо ВТФ. В Приморье уехало 11 медалей, больше чем в любой другой регион Дальнего Востока. И при этом спортсмены заслужили право на участие в чемпионате Европы, который пройдёт в Португалии.

От нашего региона в Кострому ездили 34 спортсмена, тренирующихся в технике пхумсэ. Они представляли Владивосток, Находку и Партизанский район.

Спортивная удача улыбнулась и в командных, и в индивидуальных выступлениях. Особенно удачной и необычной оказалась мужская категория 18-30 лет, где сошлись два приморских спортсмена с одинаковыми именами и фамилиями - Дмитрий Ким. И оба они оказались сильнейшими, заняв сразу первое и второе места. Дмитрий из Владивостока стал чемпионом страны, в третий раз за карьеру, а его тезка из Партизанского района забрал серебро.

Бронзовые медали завоевали командные тройки Никита Котельников, Егор Кулапин, Дмитрий Ким и Александра Михайленко, Олеся Грушецкая, Ксения Веремеева среди женщин.

В возрастной категории 15-17 лет золото взяли Илья Соловьев, Александр Пустовит и Владимир Ляшков. Очень хорошо выступили юниоры. В категории троек 12-14 лет на пьедестал поднимались и мужская, и женская команда: бронзовые медали завоевали Мария Жигайлова, Анна Алексеенко, Маргарита Шамова и Ян Кермос, Егор Орлин, Данил Скворцов. Столь же успешными в паре стали их сверстники Егор Орлин и Анна Алексеенко. Полина Сикорская завоевала индивидуальную бронзу. В категории фристайл, которая считается самой интересной, вторые места заняли Александр Пустовит, Илья Соловьев, Даниил Лишинин, Анна Алексеенко, Полина Сикорская. У Маргариты Тихоновой в этом виде программы бронза.

Первенство и чемпионат Европы в Португалии, за путевки на которые и соревновались спортсмены, пройдут уже в следующем месяце. Пока не ясно, позволят ли различные ковидные ограничения приморцам выступить на уровне континента, но подготовка ведётся.

Особенно важно отметить заслугу приморских наставников, благодаря которым и стали возможными такие достижения: Павел Лаевский, Дмитрий Пегай, Светлана Алексеенко и Роман Лебедев. Как отмечают в региональном министерстве физической культуры и спорта, подготовка спортсменов, которые прославляют наш регион на соревнованиях высокого уровня и стимулируют соотечественников своим примером заниматься спортом и вести здоровый образ жизни, это тоже важный момент. На это направлены многие задачи, предусмотренные государственной программой «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы.

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