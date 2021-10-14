Четыре машины разбиты в ДТП на трассе Находка-Врангель в Приморье

Фото: принтскрин видео, предоставлено очевицдами

В Приморье на трассе между Находкой и Врангелем произошло жесткое столкновение. В ходе ДТП пострадали четыре машины. Очевидцы, приславшие «КП-Владивосток» видеозапись с места, предположили, что это лобовое столкновение.

На кадрах видно, что капот легкового автомобиля в аварии разбит. Рядом стоит большегруз, но пока что неизвестно, причастен ли автомобиль к ДТП. Повреждены четыре машины - они наехали друг на друга.

Сотрудники Госавтоинспекции на месте, подробности произошедшего уточняются.

На участке аварии работает бригада скорой помощи, серьезно пострадал как минимум один человек.

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